В Адыгее произошел пожар в гаражном комплексе

Площадь пожара составила 900 кв. м

МАЙКОП, 29 августа. /ТАСС/. Гаражный комплекс загорелся в поселке городского типа Яблоновском в Адыгее, ориентировочная площадь пожара составляет 900 кв. м. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Огнеборцы Адыгеи ликвидируют возгорание гаражного комплекса в поселке Яблоновском. Ориентировочно, площадь пожара составляет 900 кв. м", - говорится в сообщении.

Привлекаются силы и средства по рангу №2. На тушение подано пять стволов, все силы направлены на нераспространения огня на рядом стоящие здания.

В 12:16 мск сообщили о локализации пожара. "По состоянию на 12:16 мск объявлена локализация пожара. Площадь возгорания составила 900 кв. метров", - говорится в сообщении МЧС.

Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние здания. От МЧС России на месте пожара работают 9 единиц техники и 40 человек личного состава.