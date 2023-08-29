29 августа, 09:36,
обновлено 29 августа, 09:45
Военная операция на Украине

Над Черным морем уничтожили украинский беспилотник

ТАСС, архив
© ТАСС, архив

В МО РФ сообщили, что самолет морской авиации ликвидировал беспилотный летательный аппарат

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Киев предпринял попытку атаковать объекты РФ беспилотником, он уничтожен российским самолетом над Черным морем. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

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"Сегодня около 12 часов мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку одним БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен самолетом морской авиации над акваторией Черного моря", - отметили в ведомстве.

Накануне в Минобороны России сообщили о попытке Киева совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ. Тогда средства противовоздушной обороны уничтожили украинскую крылатую ракету в воздухе над Черным морем у побережья Крыма. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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