Обвиняемым в покушении на Захарченко вменяют убийство Моторолы

По версии следствия, решение об убийстве командира ополченцев приняли в период с июня до середины октября 2016 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 августа. /ТАСС/. Обвиняемым в покушении на первого главу Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко, дело которых поступило в Южный окружной военный суд, вменяется также убийство командира ополченцев Арсена Павлова, известного под позывным Моторола, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Согласно разработанному плану убийства, взрыв большой мощности должен был произойти в подъезде дома в Донецке, где проживал Павлов, известный на территории ДНР по позывному Моторола. Средством совершения взрыва было определено дистанционное приведение в действие самодельного взрывного устройства, которое должно располагаться на крыше кабины лифта, когда в ней будет находиться Павлов", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, решение об убийстве Моторолы приняли в период с июня до середины октября 2016 года. Обвиняемый Александр Погорелов по заданию СБУ установил взрывчатку на крыше лифта и привел ее в действие около 20:00 мск 16 октября 2016 года.

Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщали, что обвиняемыми по делу проходят четыре человека, которым в зависимости от роли каждого вменяются статьи о теракте, содействию террористической деятельности, участии в террористическом сообществе и шпионаже. Погорелову вменяется также покушение на жизнь государственного или общественного деятеля и прохождении обучение в целях осуществления террористической деятельности. По данным правоохранительных органов, он также является фигурантом дела об убийстве Захарченко.

Павлов родился 2 февраля 1983 года в Ухте. Долгое время проживал в Ростове-на-Дону. В начале конфликта в Донбассе возглавил подразделение ополчения "Спарта". Участвовал в боях за Славянск, Иловайск и аэропорт Донецка. Указом президента РФ в мае этого года награжден орденом Мужества посмертно.