Тропический шторм "Идалия" усилился до урагана

Ожидается, что он усилится до чрезвычайно опасного крупного урагана до достижения суши 30 августа

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Тропический шторм "Идалия", который надвигается на юго-восток США и принадлежащий Мексике полуостров Юкатан, усилился до урагана и значительно усугубится в течение дня. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

"Теперь "Идалия" имеет статус урагана. Ожидается, что он усилится до чрезвычайно опасного крупного урагана до достижения суши в среду (30 августа - прим. ТАСС)", - говорится в релизе на сайте метеорологической службы.

Сейчас эпицентр стихии находится в 600 км к югу от американского города Тампа (штат Флорида) и 135 км к северу от западной оконечности Кубы. Шторм движется на север со скоростью около 22 км/ч.

Ожидается, что к вечеру вторника "Идалия" достигнет штатов Флорида, на большей части которого губернатор Рон Десантис уже объявил чрезвычайное положение, и Южная Каролина. Прогнозируемое на среду попадание шторма на сушу принесет с собой опасные подтопления местности и большое количество осадков.