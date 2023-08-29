29 августа, 10:00
Военная операция на Украине

Двоих военнослужащих ВСУ осудили на 15 лет за обстрелы жилых домов в Северодонецке

© СК России/ ТАСС

Дмитрия Лигушу и Александра Новика, в частности, признали виновными в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 15 годам лишения свободы военнослужащего полка нацгвардии Украины Дмитрия Лигушу и военнослужащего 24-й механизированной бригады ВСУ Александра Новика за обстрелы жилых домов в Северодонецке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры России.

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В суде установлено, что 17 апреля 2022 года Лигуша, желая разрушить и повредить имущество жителей Северодонецка, произвел из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 выстрел в расположенный на улице Гагарина многоквартирный жилой дом.

На заседании по делу Новика установлено, что 17 мая 2022 года он произвел из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 выстрел в еще один многоквартирный жилой дом, расположенный также на улице Гагарина.

В результате обстрелов пострадало жилье и имущество северодончан, которым был причинен значительный материальный ущерб. Оба подсудимых признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также в умышленном повреждении чужого имущества, повлекшем значительный материальный ущерб. 

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© Информационное агентство ТАСС
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