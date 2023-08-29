29 августа, 10:16
Лесные пожары в России

В Геленджике произошел лесной пожар на площади 1,3 га

В тушении задействовали 64 человека и 23 единицы техники

КРАСНОДАР, 29 августа. /ТАСС/. Возгорание леса зафиксировано в Геленджике, площадь пожара составляет порядка 1,3 га, он локализован. Об этом сообщается в Telegram-канале Краевого лесопожарного центра.

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"Работниками Геленджикского филиала лесопожарного центра совместно с со службами пожаротушения и иными привлеченными удалось локализовать лесной пожар на примерной площади 1,3 га", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пожар произошел в районе Джанхота, тушение ведется силами 64 человек и 23 единиц техники.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииКраснодарский край
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