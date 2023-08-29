В Геленджике произошел лесной пожар на площади 1,3 га

В тушении задействовали 64 человека и 23 единицы техники

КРАСНОДАР, 29 августа. /ТАСС/. Возгорание леса зафиксировано в Геленджике, площадь пожара составляет порядка 1,3 га, он локализован. Об этом сообщается в Telegram-канале Краевого лесопожарного центра.

"Работниками Геленджикского филиала лесопожарного центра совместно с со службами пожаротушения и иными привлеченными удалось локализовать лесной пожар на примерной площади 1,3 га", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пожар произошел в районе Джанхота, тушение ведется силами 64 человек и 23 единиц техники.