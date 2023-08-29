В Московской области задержали подозреваемого в смерти работницы предприятия под Калугой

Следователи намерены ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу

КАЛУГА, 29 августа. /ТАСС/. Жителя Дзержинского района Калужской области, подозреваемого в смерти 21-летней работницы предприятия в поселке Полотняный Завод, задержали в Московской области, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"По подозрению в совершении преступления задержан 36-летний житель Дзержинского района. По версии следствия, сразу после совершения преступления в отношении знакомой мужчина скрылся, однако был обнаружен сотрудниками уголовного розыска на территории Московской области", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что подозреваемый задержан и допрошен. Следователи намерены ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу.

В воскресенье на территории предприятия в Калужской области обнаружили тело 21-летней работницы с телесными повреждениями, свидетельствующими о насилии и криминальном характере смерти.