29 августа, 10:23

В Московской области задержали подозреваемого в смерти работницы предприятия под Калугой

Следователи намерены ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу

КАЛУГА, 29 августа. /ТАСС/. Жителя Дзержинского района Калужской области, подозреваемого в смерти 21-летней работницы предприятия в поселке Полотняный Завод, задержали в Московской области, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"По подозрению в совершении преступления задержан 36-летний житель Дзержинского района. По версии следствия, сразу после совершения преступления в отношении знакомой мужчина скрылся, однако был обнаружен сотрудниками уголовного розыска на территории Московской области", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что подозреваемый задержан и допрошен. Следователи намерены ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу.

В воскресенье на территории предприятия в Калужской области обнаружили тело 21-летней работницы с телесными повреждениями, свидетельствующими о насилии и криминальном характере смерти. 

Теги:
РоссияКалужская областьМосква
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