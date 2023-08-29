На западе Израиля произошла утечка неизвестного газа

ТАСС, 29 августа. Утечка неизвестного газа оранжевого цвета произошла на трассе недалеко от города Ашдод, расположенного на западе Израиля. Об этом сообщило радио "Галей ЦАХАЛ".
По его информации, инцидент произошел в результате нарушения целостности цистерны с неизвестным газом. Экстренные службы перекрыли движение по трассе в обе стороны, сообщается, что ситуация пока не взята под контроль. Жителям соседних районов приказали не выходить из домов и не приближаться к месту происшествия.
Информации о пострадавших пока не приводится.