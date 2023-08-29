В Приамурье выявили сразу две вспышки африканской чумы свиней

Предварительный диагноз подтвердили специалисты амурской областной ветлаборатории

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 августа. /ТАСС/. Сразу две вспышки африканской чумы свиней (АЧС) выявили в Амурской области. Зараженных животных ввезли в Амурскую область без документов, сообщается в Telegram-канале Управления ветеринарии по региону.

"Сразу две вспышки африканской чумы свиней зафиксированы в Амурской области. В обоих случаях владельцы завезли животных в регион без необходимых документов и уведомили об этом ветеринарные службы", - говорится в сообщении.

Первый очаг АЧС выявлен в селе Усть-Ивановка Благовещенского округа, второй - в селе Новосергеевка Серышевского района. Предварительный диагноз подтвердили специалисты амурской областной ветлаборатории. В настоящий момент принимаются экстренные меры для предотвращения распространения заболевания.

Первоочередные мероприятия в очагах завершены. В ближайшее время в населенных пунктах будет введен карантин, специалисты определят угрожаемые зоны и территории наблюдения. Также специалистам предстоит оперативно установить, откуда в Приамурье были завезены зараженные животные.