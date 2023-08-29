СМИ сообщило о гибели при обстрелах на западе Судана не менее 39 мирных жителей

Снаряды попали в жилые дома в одном из районов города Ньяла, уточнил телеканал Sky News Arabia

КАИР, 29 августа. /ТАСС/. Жертвами бомбардировок в западном суданском регионе Дарфур стали по меньшей мере 39 мирных жителей, в числе которых были женщины и дети. Об этом сообщил спутниковый телеканал Sky News Arabia со ссылкой на правозащитников.

По их данным, в результате попадания снарядов в жилые дома в одном из районов "города Ньяла (административный центр штата Южный Дарфур - прим. ТАСС) за несколько мгновений погибли 39 человек, в том числе дети и женщины".

Город Ньяла - один из наиболее густонаселенных городов региона Дарфур, где, по приблизительным оценкам, проживает четверть населения Судана, насчитывающего около 48 млн человек.

В августе регион охватили ожесточенные столкновения между армией и силами быстрого реагирования (спецназа) Судана. По данным ООН, с 11 августа в результате интенсивных боевых действий погибли не менее 60 гражданских лиц, 250 человек получили ранения, 50 тыс. были вынуждены покинуть свои дома.