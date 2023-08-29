В Сухуме в результате взрыва в частном доме погибли два человека

Еще один пострадал

СУХУМ, 29 августа /ТАСС/. Два человека погибли в результате взрыва в одном из частных домов в Сухуме. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.

"Чрезвычайное происшествие произошло в одном из частных домовладений по улице Жданова в Сухуме. По предварительным данным, произошел взрыв, в результате которого два человека погибли, один доставлен в медучреждение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сигнал о ЧП поступил в МЧС в 11:40 мск. На место происшествия экстренно выехали сотрудники пиротехнического отдела, медицинского управления МЧС, а также спасатели и пожарные. Туда же прибыл глава ведомства, генерал-лейтенант Лев Квициния.

Обстоятельства произошедшего выясняются, ведется следствие.