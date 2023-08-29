Мэру Омска внесли представление за сокращение 46 сотрудников муниципальной компании

В прокуратуре сообщили, что выданные ранее уведомления о предстоящем увольнении признали недействительными

ОМСК, 29 августа. /ТАСС/. Мэру Омска Сергею Шелесту внесено представление за сокращение с сентября 46 работников компании "Омскэлектро", учредителем которой является мэрия города, сообщила старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова. После вмешательства надзорного органа решение компании об увольнении было отменено.

"В целях защиты трудовых прав граждан прокуратура внесла представление мэру г. Омска. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования приказом генерального директора АО "Омскэлектро" отменено проведение сокращения сотрудников. Выданные ранее 46 работникам уведомления о предстоящем увольнении признаны недействительными", - рассказала Булихова.

Она отметила, что проверка была организована после публикации в местных СМИ. Установлено, что по приказу генерального директора "Омскэлектро", учредителем которой является мэрия, с сентября этого года планировалось уволить 46 сторожей и их начальника. Функции по охране объекта планировалось передать частной организации.

По мнению надзорного органа, объективных причин для сокращения сотрудников не было, так как содержание этого подразделения включено в утвержденный тариф по передаче электроэнергии. Сторожи свои обязанности исполняли надлежащим образом.