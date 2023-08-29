На участке украинско-белорусской границы из-за молнии сдетонировали мины

Пострадавших в результате инцидента нет

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Мины взорвались на одном их участков украинско-белорусской границы. Как сообщает издание "Украинская правда", причиной детонации боеприпасов стала молния.

Отмечается, что произошел подрыв нескольких мин минно-взрывного заграждения, которое "прикрывает определенный участок границы". Где конкретно произошел инцидент, не сообщается, однако известно, что пострадавших в результате инцидента нет.

Информацию о причинах детонации "Украинской правде" подтвердили источники в военных кругах, а также представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

30 июня президент Украины Владимир Зеленский дал поручение провести усиление войск на белорусском направлении. 10 июля командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что военные укрепляют позиции и инженерные заграждения в Волынской, Житомирской и Ровненской областях и активно минируют подходы к ним.