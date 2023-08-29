В Грузии во время поисковых работ в зоне схода оползня умер военный

Предположительно, причиной смерти стал сердечный приступ

ТБИЛИСИ, 29 августа. /ТАСС/. Военнослужащий Сил обороны Грузии Темури Харчилава умер во время поисковых работ в зоне схода оползня на курорте Шови в высокогорном крае Рача. Об этом сообщило Минобороны Грузии.

"Министерство обороны Грузии выражает глубокое сожаление по поводу смерти старшего инструктора 10-й бригады территориальной обороны национальной гвардии Сил обороны Темури Харчилавы 1973 года рождения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, военный умер во время выполнения спасательных работ, предположительно от сердечного приступа.

Масштабный оползень в Шови произошел 3 августа. Повреждены мосты, дороги, туристические коттеджи и гостиница "Сансет Шови". По предварительным данным, с гор сошло более 5 млн куб. м грунта. Общая площадь места бедствия составила 26 га. Найдены тела 31 жертвы стихии, из них идентифицированы 29. Продолжаются поиски двоих человек. Среди погибших есть гражданка России.