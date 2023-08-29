Срок заключения экс-замдиректора воронежского университета увеличили до четырех лет

Ее признали виновной по делу о 34 взятках на 3,1 млн рублей

ТАСС, 29 августа. Суд увеличил с двух до четырех лет срок заключения бывшему заместителю директора воронежского филиала Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова, осужденной по делу о 34 взятках на 3,1 млн рублей. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Воронежского областного суда.

"Усилили до четырех лет колонии общего режима. Но, так как по первой инстанции она уже отбыла 2 года и 4 месяца, ей по факту остается 1 год и 8 месяцев", - сказали в суде.

В июле 2021 года экс-замдиректора воронежского университета была признана виновной в совершении 34 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц в крупном размере"), Железнодорожный районный суд Воронежа приговорил ее к двум годам колонии.

В феврале 2021 года директор и замдиректора местного филиала университета флота были задержаны по подозрению в получении взяток от студентов. По данным следствия, в период с 2011 по 2020 год должностные лица неоднократно получали денежные средства от студентов за успешную сдачу промежуточных аттестаций и защиту выпускных квалификационных работ на общую сумму свыше 3,1 млн рублей.