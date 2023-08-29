СК проводит проверку после пропажи в Москве фигуристки Алины Горбачевой

По предварительным данным, накануне девушка покинула один из катков города, но домой в назначенное время не вернулась

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. СК начал доследственную проверку по факту безвестного исчезновения 16-летней фигуристки Алины Горбачевой на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

"Тушинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве организована доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 16-летней спортсменки", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, накануне девушка покинула один из столичных катков, но домой в назначенное время не вернулась. В настоящее время ее местонахождение неизвестно. "Следователями столичного СК проводится комплекс поисковых мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшей девушки", - добавили в главке.

Ранее мать Алины Горбачевой сообщила, что ее дочь пропала. По ее словам, к поиску привлекаются все возможные органы.

Горбачева занимается под руководством тренера Софьи Федченко. В прошлом сезоне она заняла шестое место в финале Гран-при России. На чемпионате России она заняла девятое место.