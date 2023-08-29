В Саратовской области мужчину осудили за убийство девушки с шизофренией 10-летней давности

Его приговорили к 14 годам колонии

САРАТОВ, 29 августа. /ТАСС/. Суд признал 31-летнего жителя Саратовской области виновным в убийстве девушки с шизофренией, совершенное более 10 лет назад. Мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 14 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Его признали виновным по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находившемся в беспомощном состоянии).

Суд установил, что ноябре 2012 года мужчина со своим знакомым и девушкой, которая страдала шизофренией, выехали в лесополосу недалеко от села Скачиха Ртищевского района. Там между злоумышленником и девушкой произошел конфликт. В результате мужчина задушил потерпевшую. Труп молодые люди закопали в том же лесу.

Убийцу удалось установить спустя 10 лет после событий. В судебном заседании мужчина вину отрицал, утверждая, что не причастен к преступлению. Как сообщили в прокуратуре, тело девушки до сих пор обнаружить не удалось.

"Несмотря на линию защиты подсудимого, государственным обвинителем суду представлена исчерпывающая совокупность доказательств, при исследовании которой, сопоставив показания свидетелей с выводами проведенных по уголовному делу экспертиз, в том числе ситуационной, суд пришел к мнению о виновности мужчины в совершении инкриминируемого преступления", - добавили в надзорном ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, в отношении второго обвиняемого уголовное дело прекращено в связи с его смертью.