В Приморье три села оказались отрезаны от дорог из-за повреждения мостов

Глава Хасанского округа Иван Степанов координирует деятельность всех экстренных служб

ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /ТАСС/. Ливневые дожди в Приморском крае привели к повреждению мостов в селе Андреевка Хасанского муниципального округа. Как сообщает пресс-служба администрации округа, из-за этого от большой земли оказались отрезаны три населенных пункта.

"В результате ливневых дождей повреждены мосты в селе Андреевка. Жители населенных пунктов Андреевка, Рисовая Падь и Витязь отрезаны от большой земли. Отдыхающие, не успевшие покинуть зону подтопления, могут переждать непогоду в школах сел Андреевка и Зарубино", - сообщает пресс-служба в официальном Telegram-канале округа.

Уточняется, что глава Хасанского округа Иван Степанов координирует деятельность всех экстренных служб. Стихия привела к авариям на электросетях. Сейчас без света остается несколько улиц в селе Андреевка, там работают специалисты Дальневосточной распределительной сетевой компании.

В ближайшие два дня паводки охватят большую часть территории Приморского края. Ожидаемый подъем уровня воды составит 0,5-1,5 м. При значительной интенсивности дождя в верховьях рек и на малых водотоках возможны резкие подъемы воды до 2,5 м. Наиболее паводкоопасным назван 21 район на юге и востоке Приморья.

Сильные дожди в Приморском крае продолжаются с начала августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за обильных осадков пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.