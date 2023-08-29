Вертолет ФСБ потерпел крушение в Челябинской области

В экстренных службах сообщили, что экипаж погиб

ТАСС, 29 августа. Вертолет упал около поселка Прудный в Челябинской области, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Около поселка Прудный в лес упал вертолет, предварительно, принадлежащий ФСБ РФ. На борту находился только экипаж, он погиб", - сказал собеседник агентства.

На место происшествия выехали оперативные службы.

В авиационных службах сообщили, что погибли четыре человека. "На борту Ми-8 находились четыре человека, они погибли. Вертолет выполнял учебный полет", - сказал собеседник агентства.

На месте крушения произошел пожар.

Глава Сосновского района Евгений Ваганов подтвердил падение вертолета.

Губернатор региона Алексей Текслер сообщил, что, по предварительным данным, погибли три человека. "В районе Красного Поля Сосновского района Челябинской области потерпел крушение вертолет Ми-8. Вертолет принадлежал авиаотряду ФСБ. Жители, жилые постройки не пострадали. На месте работают специальные службы, оказываем им необходимое содействие. По предварительной информации, в результате крушения вертолета погибли три человека. Выражаю соболезнования родным и близким", - написал он в Telegram-канале.

Позже в МЧС также сообщили, что обнаружили тела трех погибших. Открытое горение вертолета ликвидировали. "К месту выехали силы и средства чрезвычайного ведомства Южного Урала. По прибытии обнаружено горение вертолета Ми-8 в лесном массиве. Горение ликвидировано. Обнаружены тела трех погибших. Пострадавших среди населения нет, населенный пункт не пострадал", - говорится в сообщении.

Представитель скорой медицинской помощи в Сосновском районе уточнил ТАСС, что на место происшествия выезжала бригада реанимации.