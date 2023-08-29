В Сочи задержали более 250 мигрантов из-за нарушений миграционного законодательства

Сотрудники Росгвардии выявили нарушения порядка въезда и режима пребывания на территории России

КРАСНОДАР, 29 августа. /ТАСС/. Порядка 250 мигрантов задержаны в ходе проверок строительных площадок в Сочи, выявлены нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

"Сотрудники ОМОН "Зверобой-Юг" Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю совместно с полицейскими из УВД России по городу Сочи проверили строительные объекты и места временного проживания рабочих. В отдел полиции для проверки нарушений в сфере миграционного законодательства доставили более 250 иностранных граждан", - говорится в сообщении.

Уточняется, что были выявлены нарушения порядка въезда и режима пребывания на территории России.