В Северной Осетии задержаны подозреваемые в хищении 20 млн рублей у вдов ветеранов войны

По словам официального представителя МВД России, мошенницы незаконно получали субсидии, которые по госпрограмме выделялись для родственников ветеранов на покупку жилья

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Сотрудники МВД возбудили уголовные дела в отношении двух мошенниц из Владикавказа, подозреваемых в хищении более 20 млн рублей у вдов ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, с 2016 по 2022 год злоумышленницы среди своих родственников и знакомых находили доверителей для вдов ветеранов. Они готовили и предоставляли в госучреждение фиктивные документы для получения субсидий на приобретение жилых помещений в рамках госпрограммы. На депозитные банковские счета вдов перечислялись деньги, после чего подозреваемые находили собственников недвижимости и заключали с ними подложные договоры купли-продажи. Фактически пострадавшим жилье не передавалось.

"Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Северная Осетия - Алания задержали двух местных жительниц. Они подозреваются в незаконном получении субсидий, предназначенных ветеранам Великой Отечественной войны", - добавила Волк.

Возбуждено 15 уголовных дел (ч. 4 статьи 159.2 УК РФ), которые в настоящее время соединены в одно производство.