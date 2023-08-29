В Новокузнецке семеро жителей в составе ОПГ обналичили более 10 млрд рублей

Пятерым обвиняемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу

КЕМЕРОВО, 29 августа. /ТАСС/. Семеро жителей Новокузнецка регистрировали фиктивные юридические лица и незаконно обналичили свыше 10 млрд рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

"По версии следствия, в период с 2016-го по август текущего года обвиняемые, действуя организованной группой, согласно отведенным ролям подыскивали на территории Новокузнецка граждан, нуждающихся в денежных средствах, и использовали их данные для регистрации юридических лиц, которые в последующем фактическую предпринимательскую деятельность не осуществляли. После этого в различных банках на фиктивные организации открывались расчетные счета, через которые с целью незаконного вывода из безналичного расчета денежных средств осуществлялся оборот средств платежей. За период действия преступной группой в соответствии со сведениями налогового органа незаконно были обналичены более 10 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в отношении семерых жителей Новокузнецка в возрасте от 33 до 52 лет возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой). Пятерым обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.