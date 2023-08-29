29 августа, 12:28

В Крыму объяснили пожар в районе Оленевки горением травы в степи

По данным МЧС, площадь возгорания составила 300 кв. м

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Возгорание травы произошло в степи в Черноморском районе Крыма в районе села Оленевка, информация о взрывах не соответствует действительности, сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков в своем Telegram-канале.

"По Оленевке. Горит трава в степи. Работает МЧС", - написал Крючков.

Как сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС России по Республике Крым, площадь пожара составляет около 300 кв. м. "Есть возгорание сухой растительности на площади 300 кв. м. Направлены два отделения, которые приступили к тушению пожара", - добавил собеседник агентства.

Ранее в украинских Telegram-каналах появились фотографии со столбом дыма. Утверждалось, что это якобы результат взрывов в районе Оленевки. 

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© Информационное агентство ТАСС
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