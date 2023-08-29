Мосгорсуд оставил в СИЗО Игоря Стрелкова

Экс-министра обороны ДНР обвиняют в призывах к экстремизму

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Московский городской суд признал законным арест бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, обвиняемого в призывах к экстремизму, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Апелляционные жалобы защиты отклонить", - говорится в решении суда.

Как стало известно в суде, уголовное дело в отношении Стрелкова было возбуждено 18 июля. В ходе судебного заседания защита обвиняемого настаивала на изменении ему меры пресечения на более мягкую. Как следует из апелляционных жалоб адвокатов, после задержания "добровольно предоставил доступ к телефону и ноутбуку", скрываться от следствия не собирается, дает последовательные и правдивые показания и готов являться в суд и следственный орган по первому требованию. Сам обвиняемый отметил, что не понимает, почему ему избрали заключение в СИЗО. "Я постоянно находился в поле зрения органов безопасности, нахожусь в розыске по приговору Гаагского трибунала. Не считаю себя виновным и не вижу даже формальной причины скрываться от следствия и суда", - сказал он.

Игорь Стрелков был задержан в Москве 21 июля. Мещанский районный суд удовлетворил ходатайство следователя УФСБ Москвы об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 18 сентября. Экс-главе Минобороны ДНР предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 280 УК РФ (призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Санкция вменяемой Стрелкову статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.