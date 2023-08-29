В Югре предприниматель попал в реанимацию после употребления алкоголя в своем магазине

Употреблявший с ним напитки мужчина умер

ТАСС, 29 августа. Предприниматель в Горноправдинске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры попал в реанимацию после употребления алкоголя в своем магазине, выпивавший с ним знакомый умер, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"66-летний житель Горноправдинска, находясь в помещении своего магазина, употребил вместе со своим знакомым алкогольную продукцию. На следующее утро оба мужчины обратились в больницу с симптомами отравления. В ночь на 26 августа предприниматель был доставлен в реанимационное отделение окружной клинической больницы. Второй мужчина 1956 года рождения, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончался", - отметили в ведомстве, добавив, что возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия. "Из магазина предпринимателя и складских помещений следователями СК России изъята вся спиртосодержащая продукция, которая в настоящее время направлена на судебно-химическую экспертизу", - добавили в следственном управлении.