СК возбудил уголовное дело об убийстве по факту пропажи в Москве 16-летней фигуристки

По данным следствия, вечером 28 августа девушка, закончив тренировку, покинула один из спортивных комплексов, расположенный на улице Летной в Москве

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили дело об убийстве после безвестного исчезновения 16-летней фигуристки в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"Для установления всех обстоятельств исчезновения 16-летней <...> следственными органами ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 28 августа девушка, закончив тренировку, покинула один из спортивных комплексов, расположенный на улице Летной в Москве, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. "Следственными органами проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения потерпевшей. Обстоятельства исчезновения устанавливаются", - отметили в ГСУ.

Как правило, уголовные дела по фактам пропажи людей возбуждаются по статье об убийстве для проведения следственных действий и экспертиз, которые нельзя провести при доследственной проверке. В пресс-службе столичной прокуратуры отметили, что ведомство контролирует ход расследования уголовного дела.

В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили ТАСС, что полиция выясняет обстоятельства пропажи 16-летней девочки и проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление ее местонахождения. К поискам фигуристки подключился поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт". В экстренных службах ТАСС добавили, что перед уходом с катка у фигуристки, по предварительным данным, произошел конфликт с тренером из-за карманных денег, на которые спортсменка покупала сладости.