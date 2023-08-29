На Кубани под домашний арест отправили полицейского, обвиняемого в ДТП с погибшим

В аварии пострадали четыре человека

КРАСНОДАР, 29 августа. /ТАСС/. Следователи в Краснодарском крае предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения 25-летнему жителю Темрюкского района по уголовному делу о ДТП, его взяли под домашний арест. Об этом журналистам сообщили в следственном управлении СК России по краю.

"Предъявлено обвинение в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном в состоянии опьянения (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ). Виновник аварии был задержан следователем, будучи допрошенным, признал полностью вину. На период следствия судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Авария произошла 26 августа. По предварительной версии следствия, мужчина ехал в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля, в котором кроме него находились четверо пассажиров. Водитель допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, произошло столкновение с другим автомобилем. В результате аварии 25-летний пассажир умер. Еще троих его пассажиров, в том числе 16 и 17-летних подростков, а также пассажирку встречного автомобиля госпитализировали, угрозы их жизни нет.

Ранее в прокуратуре края, где расследование дела поставили на контроль, сообщали, что фигурант является участковым уполномоченным полиции, он ехал за рулем личного автомобиля Lada Priora. Руководством ГУ МВД России по Краснодарскому краю назначено проведение служебной проверки, по результатам которой, полицейский будет уволен из органов внутренних дел.