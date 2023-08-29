Депутата Ульяновской городской думы задержали за взятку в размере 1,5 млн рублей

Как уточнил депутат Госдумы Алексей Куринный, задержан Сергей Гулькин

УЛЬЯНОВСК, 29 августа. /ТАСС/. Депутата Ульяновской городской думы Сергея Гулькина задержали за взятку, по предварительной информации, в размере 1,5 млн рублей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Алексей Куринный.

"Задержан еще один депутат гордумы Ульяновска, предварительно, за взятку 1,5 млн рублей", - отметил он.

Куринный уточнил, что речь идет о депутате Сергее Гулькине.

В следственном управлении СК России по региону ТАСС на вопрос о задержании Гулькина сообщили, что "не отрицают этого факта".