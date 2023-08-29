Экс-чиновник правительства Ярославской области получил условный срок за мошенничество

В течение двух лет Эдуарду Гребенщикову также нельзя будет занимать руководящие должности в органах государственной власти

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Кировский районный суд признал бывшего заместителя руководителя аппарата правительства Ярославской области виновным в мошенничестве в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ярославского областного суда.

"Приговором Кировского районного суда Ярославля от 29 августа 2023 года Эдуард Гребенщиков признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года с лишением права занимать руководящие должности в органах государственной власти и в органах местного самоуправления на срок два года", - рассказали в пресс-службе.

По данным следствия, в конце 2017 года Гребенщиков получил в качестве взятки 1,49 млн рублей. Деньги были переданы через посредника - им стал экс-депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев. Получив взятку от директора одной из строительных компаний Ярославля, Гребенщиков должен был обеспечить заключение госконтракта между департаментом имущественных и земельных отношений и строительной организацией. Контракт предусматривал приобретение на территории города 30 квартир для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

"Сторона обвинения настаивала на том, что Гребенщиков в силу авторитета занимаемой должности имел возможность оказывать влияние на деятельность руководителей департамента, не находившихся в его непосредственном подчинении. Однако суд в ходе рассмотрения дела установил, что подсудимый ни в силу должностного положения, ни в силу авторитета занимаемой должности не мог оказать влияние на деятельность руководителей департамента и способствовать заключению государственных контрактов", - уточнили в пресс-службе. Таким образом, суд переквалифицировал действия Гребенщикова на мошенничество.

В мае 2022 года экс-депутата Фомичева признали виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере и приговорили к двум годам колонии строгого режима. Суд также назначил ему штраф в размере 2,9 млн рублей. Он отбывал наказание в ИК-2 в Рыбинске, в феврале суд заменил ему наказание на принудительные работы. В июле Рыбинский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Фомичева от принудительных работ.

Ранее Эдуард Гребенщиков обвинялся в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, совершенное в особо крупном размере".