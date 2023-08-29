Крушение вертолета ФСБ и поиски фигуристки Алины Горбачевой. Главные события 29 августа

Крушение вертолета ФСБ

Вертолет ФСБ потерпел крушение в Челябинской области. Жители и жилые постройки не пострадали. На борту находился только экипаж, заявили в экстренных службах. В МЧС добавили, что на месте происшествия обнаружены тела трех погибших.

В авиационных службах сообщили, что на борту находились четыре человека.

Поиски фигуристки Алины Горбачевой

В Москве пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева. Ведутся ее поиски. СК начал доследственную проверку по факту безвестного исчезновения девушки. После следователи возбудили дело об убийстве, для проведения следственных действий и экспертиз, которые нельзя провести при доследственной проверке.

По предварительным данным, накануне девушка покинула один из столичных катков, но домой в назначенное время не вернулась.

Перехват противокорабельной ракеты "Нептун"

Минобороны России сообщило о перехвате противокорабельной ракеты "Нептун", двух реактивных снарядов HIMARS и двух противорадиолокационных ракет HARM. Также в ведомстве заявили, что за сутки уничтожены 27 украинских беспилотника.

Допуск россиян к соревнованиям под эгидой Всемирной федерации бадминтона

Всемирная федерация бадминтона допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований под эгидой организации с 26 февраля 2024 года. Они будут выступать в нейтральном статусе.

Новые обвиняемые по делу об убийстве Захарченко

Еще трое человек, помимо основного фигуранта Александра Погорелова, проходят обвиняемыми по уголовному делу об убийстве первого главы ДНР Александра Захарченко. Оно поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

Погорелову вменяют несколько эпизодов шпионажа, посягательство на жизнь государственного деятеля, совершение теракта, повлекшего причинение смерти, и еще несколько статей УК РФ.

Обвиняемым также вменяют убийство командира ополченцев Арсена Павлова, известного под позывным Моторола.