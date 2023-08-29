Тропический ураган "Идалия" оставил без света 60% населения западной провинции Кубы

Всего в Пинар-дель-Рио проживают более 570 тыс. человек

ГАВАНА, 29 августа. /ТАСС/. Тропический шторм "Идалия", который усилился до урагана во вторник утром, нарушил электроснабжение несколько районов западной кубинской провинции Пинар-дель-Рио. Об этом сообщает новостной портал Cubadebate.

Отмечается, что из-за порывов ветра и выпадения большого количеств осадков около 60% потребителей в настоящий момент не имеют доступ к электричеству. Всего в регионе проживают более 570 тыс. человек. О жертвах или разрушениях не сообщается.

Эпицентр стихии находится в 500 км к югу от города Тампа (штат Флорида) и 200 км к северу от западной оконечности Кубы. Шторм движется на север со скоростью около 22 км/ч.

Ожидается, что к вечеру вторника "Идалия" достигнет штатов Южная Каролина и Флорида, на большей части которого губернатор Рон Десантис уже объявил чрезвычайное положение. Прогнозируемое на среду попадание шторма на сушу принесет с собой опасные подтопления местности и большое количество осадков.