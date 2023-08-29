Двое участников нацбатальона "Айдар" признали вину в суде

Среди подсудимых 3 человека воздержались от ответа, остальные 13 отрицают свою вину

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 августа. /ТАСС/. В ходе заседания в Южном окружном военном суде 2 из 18 участников националистического батальона "Айдар" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) признали вину, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

"Вину по обвинению признаю, в своих деяниях раскаиваюсь", - сказали оба подсудимых, отвечая на вопрос судьи о признании вины.

Еще трое участников воздержались от ответа, заявив, что свое отношение к обвинению выскажут позже. Остальные подсудимые вину не признали.

В ходе заседания суд допросил свидетеля защиты - мать одного из подсудимых. Она сообщила, что сын заключил контракт с ВСУ, чтобы заработать денег на ее лечение. "Его назначили в "Айдар", но он был против, потому что это террористическая организация. Через год он вернулся и сказал, что его уволили за неподчинение приказу, и он сам покинул часть. С началом СВО он вместе со мной раздавал гуманитарную помощь людям в ДНР. Спустя время пришли из комендатуры люди и забрали его", - уточнила свидетель.

Как сообщил ТАСС прокурор, всего по делу со стороны обвинения проходят семеро свидетелей.

Суть обвинений

Фигурантам дела вменяются несколько статей УК ДНР, в том числе насильственный захват власти и изменение конституционного строя ДНР (ч. 4 ст. 34, ст. 323 УК ДНР), участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 234 УК ДНР).

Большинство подсудимых в период с 2019 по 2022 год прошли обучение в учебном центре Вооруженных сил Украины "Яворовский полигон" в селе Старичи Львовской области. После обучения они вступили в 24-й отдельный штурмовой батальон "Айдар", где каждый исполнял свою роль, в том числе они вели слежку за военнослужащими Донецкой Народной Республики (ДНР), передавали информацию командованию, а также участвовали в боевых действиях в Тельмановском районе ДНР и населенном пункте Крымское в Луганской Народной Республике, использовали автоматы и противотанковые гранатометы. Некоторые из подсудимых, по версии следствия, уже имели опыт участия в боевых действиях на стороне Украины до вступления в нацбатальон.

На скамье подсудимых в том числе две женщины, которые оказывали медпомощь раненым бойцам батальона.

Большинство подсудимых были задержаны в феврале-апреле 2022 года военнослужащими союзных сил ДНР и РФ.