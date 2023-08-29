В Геленджике загорелась сухая трава на площади 1,5 га

Огонь перекинулся на лес

КРАСНОДАР, 29 августа. /ТАСС/. Возгорание сухой растительности произошло в Геленджике, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Геленджик, микрорайон Куприянова Щель, улица Речная", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, огонь перекинулся на лес. "По прибытии к месту первых подразделений установлено, что происходит возгорание сухой растительности, огонь перекинулся на лесной массив. Площадь пожара составляет 1,5 га", - сказали в пресс-службе. Ранее сообщалось, что площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м.

В МЧС добавили, что к тушению пожара привлекли вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством, а также более 50 человек и 20 единиц техники. Изначально в тушении задействовали 47 человек и 13 единиц техники.