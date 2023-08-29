В Брянской области при обстреле поселка со стороны ВСУ погиб ребенок

Еще пять человек пострадали

ТАСС, 29 августа. /ТАСС/. Несколько человек, в том числе ребенок, погибли при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Климово Брянской области. Еще пять человек пострадали, сообщил во вторник губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"ВСУ обстреляли поселок Климово из РСЗО. По предварительной информации, к сожалению, есть погибшие, среди которых один ребенок. В результате обстрела пострадали пятеро мирных жителей, в том числе дети", - проинформировал глава региона.

В результате обстрела, по словам губернатора, повреждены здания школы, несколько административных зданий, имеются разрушения жилых домов. Нарушено энергоснабжение. "Оперативные и экстренные службы работают на месте. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - добавил Богомаз.