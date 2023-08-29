29 августа, 13:49,
обновлено 29 августа, 14:01
Военная операция на Украине

В Брянской области при обстреле поселка со стороны ВСУ погиб ребенок

Дмитрий Ягодкин/ ТАСС, архив
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС, архив

Еще пять человек пострадали

ТАСС, 29 августа. /ТАСС/. Несколько человек, в том числе ребенок, погибли при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Климово Брянской области. Еще пять человек пострадали, сообщил во вторник губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"ВСУ обстреляли поселок Климово из РСЗО. По предварительной информации, к сожалению, есть погибшие, среди которых один ребенок. В результате обстрела пострадали пятеро мирных жителей, в том числе дети", - проинформировал глава региона.

В результате обстрела, по словам губернатора, повреждены здания школы, несколько административных зданий, имеются разрушения жилых домов. Нарушено энергоснабжение. "Оперативные и экстренные службы работают на месте. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - добавил Богомаз. 

Теги:
РоссияБогомаз, Александр ВасильевичБрянская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация