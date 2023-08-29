Следователи восстанавливают маршрут передвижения пропавшей в Москве фигуристки

Допрашиваются родственники, педагоги и тренерский состав

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Следователи поминутно восстанавливают маршрут передвижения пропавшей в Москве 16-летней фигуристки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по столице.

"В рамках расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения 16-летней <…> [фигуристки] следователями столичного СК продолжаются поисковые мероприятия, установлен круг ее общения, допрашиваются родственники, педагоги и тренерский состав. Следователи детально и поминутно восстанавливают маршрут ее передвижения в день исчезновения", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 28 августа девушка, закончив тренировку, покинула один из спортивных комплексов, расположенный на Летной улице в Москве, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. После безвестного исчезновения фигуристки следователи возбудили дело об убийстве. К ее поискам подключился поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".