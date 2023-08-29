В Калининграде ливнем подтопило улицы и дома

В городе также повалило деревья

КАЛИНИНГРАД, 29 августа. /ТАСС/. Ливневые дожди, прошедшие в Калининграде с начала недели, привели к подтоплению улиц и тротуаров, жилых домов, повалены несколько деревьев, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"По оперативным данным из-за ливневого дождя минувшей ночью, сопровождаемого грозой с ветром, подтопило более 10 участков улиц и домов, тротуаров в различных районах города. Сильный дождь проник в подвалы некоторых жилых домов. В воде оказались также низинные участки городских магистралей, что создавало проблемы для общественного и личного автотранспорта", - рассказали в пресс-службе.

Ночью и утром повалило четыре больших дерева в городе, повредило припаркованные вблизи три легковых автомобиля. От ливня также пострадал местный стадион "Красная звезда", который вода залила полностью.

"Власти города оперативно реагируют на проблемы, возникшие в связи с ливнями. Коммунальные службы устраняют подтопления, задействована необходимая техника, прочищаются ливневые колодцы, незамедлительно убираются деревья", - отметили в пресс-службе. Установлены причины ночного потопа на стадионе, приняты меры по недопущению подобной ситуации.

В ночь на 28 августа в Калининграде за 12 часов выпало более половины месячной нормы осадков. По данным Гидрометцентра региона, за минувшие сутки ливневый дождь по своей интенсивности был мощным - выпало 23 мм. Дежурный синоптик добавил, что предстоящим вечером и ночью в Калининграде кратковременные дожди будут местами. 30 августа во второй половине дня, ближе к вечеру и ночью вновь возможны ливни.