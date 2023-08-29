В Геленджике на территории лесничества загорелся лес на площади 7 тыс. кв. м

В городе за сутки зафиксировали несколько лесных пожаров

КРАСНОДАР, 29 августа. /ТАСС/. Лесной пожар произошел в Геленджике на территории Кабардинского лесничества. Об этом сообщается в Telegram-канале Краевого лесопожарного центра.

"По прибытии на место в 16:05 обнаружен низовой лесной пожар в квартале 26А, Кабардинском участковом лесничестве Геленджикского лесничества, в 16:07 приступили к тушению на примерной площади 0,7 га", - говорится в сообщении.

Специалисты принимают меры по локализации возгорания. Это уже не первый лесной пожар в Геленджике за сутки.