29 августа, 14:22
Лесные пожары в России

В Геленджике на территории лесничества загорелся лес на площади 7 тыс. кв. м

МЧС России/ ТАСС
© МЧС России/ ТАСС

В городе за сутки зафиксировали несколько лесных пожаров

КРАСНОДАР, 29 августа. /ТАСС/. Лесной пожар произошел в Геленджике на территории Кабардинского лесничества. Об этом сообщается в Telegram-канале Краевого лесопожарного центра.

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"По прибытии на место в 16:05 обнаружен низовой лесной пожар в квартале 26А, Кабардинском участковом лесничестве Геленджикского лесничества, в 16:07 приступили к тушению на примерной площади 0,7 га", - говорится в сообщении.

Специалисты принимают меры по локализации возгорания. Это уже не первый лесной пожар в Геленджике за сутки.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
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