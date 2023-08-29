29 августа, 14:19,
обновлено 29 августа, 15:18

В Адыгее на окраине поселка загорелась сухая растительность на площади 1 тыс. кв. м

По данным МЧС, тушение осложняется сильным порывистым ветром

МАЙКОП, 29 августа. /ТАСС/. Пожарные расчеты тушат возгорание сухой растительности на окраине поселка Тлюстенхабль в Адыгее, ориентировочная площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"Огнеборцы Адыгеи ликвидируют возгорание сухой растительности на окраине поселка Тлюстенхабль. Ориентировочно, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м. Все силы направлены на то, чтобы не допустить распространение огня и не допустить его перехода на жилые строения и постройки", - говорится в сообщении.

Работа пожарных осложняется сильным порывистым ветром. В тушении задействовали силы и средства Тахтамукайского и Теучежского пожарно-спасательного гарнизона. Привлекли 26 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России 21 человек личного состава и 6 единиц техники, уточнили в пресс-службе.

Позднее сообщили о ликвидации открытого горения. "По состоянию на 17:08 мск в поселке Тлюстенхабль объявлена ликвидация открытого горения сухой растительности", - говорится в сообщении. 

Теги:
РоссияАдыгея
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