В Нидерландах потребовали 12 лет тюрьмы для пакистанца, призывавшего убить политика

За убийство Халид Латиф предлагал вознаграждение в размере более €20 тыс.

ГААГА, 29 августа. /ТАСС/. Прокуратура Нидерландов потребовала 12 лет тюремного заключения для пакистанца Халида Латифа, в августе 2018 года призывавшего убить лидера голландской крайне правой Партии свободы Герта Вилдерса. Об этом сообщил телеканал NOS.

Бывший крикетист записал и распространил в социальных сетях видеоролик, в котором призвал убить Вилдерса за намерение организовать конкурс карикатур на пророка Мухаммеда. За убийство он предлагал вознаграждение в размере 3 млн рупий (более €20 тыс.).

"Нападки на таких политиков, как Вилдерс, подрывают голландскую демократию и шокируют весь мир", - отметили представители прокуратуры, выступая в суде.

Сам Латиф на слушаниях не присутствовал. По данным NOS, он, скорее всего, находится в Пакистане.

Вилдерс объявил конкурс карикатур на пророка Мухаммеда в июне 2018 года. В конце августа политик заявил, что отменяет конкурс по соображениям безопасности. Прием работ должен был завершиться 1 сентября. Сама выставка планировалась на ноябрь, а победитель должен был получить $10 тыс.