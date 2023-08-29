Под Воронежем на полицейского возбудили дело за сдачу анализа вместо совершившего ДТП

Сотрудник полиции сдал мочу вместо экс-депутата, который, по предварительным данным, в состоянии опьянения насмерть сбил женщину

ВОРОНЕЖ, 29 августа. /ТАСС/. Воронежский полицейский попал под следствие за превышение должностных полномочий, которое выразилось в том, что он сдал анализы вместо совершившего ДТП экс-депутата. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий" и ч. 1 ст. 303 УК РФ "Фальсификация доказательств по административному делу". По предварительным данным, сотрудник полиции выехал на место совершения ДТП для фиксации следов и составления материала об административном правонарушении. В дальнейшем, находясь в больнице с бывшим депутатом, сдал вместо него анализы, которые предоставил в приемное отделения для последующих исследований", - говорится в сообщении.

Как сообщили 28 августа несколько Telegram-каналов, сотрудник полиции сдал мочу вместо 73-летнего бывшего депутата из Воронежской области, который, как предполагается, совершил ДТП в состоянии опьянения. По данным СУ СК по Воронежской области, 27 мая в Лисках экс-депутат на личном автомобиле допустил наезд на 75-летнюю женщину, которая от полученных травм умерла в больнице. По данным следствия, в отношении бывшего депутата возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", мужчина вину признал.