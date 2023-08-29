Во Владикавказе выявили превышение ПДК загрязняющих веществ в воздухе

В городе зафиксировали смог и запах гари

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 августа. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Северной Осетии выявило превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе во Владикавказе. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

"Большую часть города накрыло смогом. В воздухе присутствует запах гари. Результаты исследований на 16:00 показали превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе", - сказал собеседник агентства. При этом очагов возгорания в городе не выявили.

Управление Роспотребнадзора по республике рекомендует находящимся в помещениях жителям закрыть окна, минимизировать пребывание на воздухе, не заниматься повышенной физической активностью.

Едкий запах наблюдается и в районах республики - в частности, в Алагирском, Правобережном и Ардонском. В Республике Ингушетия также присутствует смог и едкий запах. Предварительная причина и место пожара выясняются.