29 августа, 14:35

В поселке Адыгеи полностью ликвидировали пожар в гаражном комплексе

От МЧС России на месте пожара работали 9 единиц техники и 40 человек личного состава

МАЙКОП, 29 августа. /ТАСС/. Пожар в гаражном комплексе в поселке городского типа Яблоновский Республики Адыгея, произошедший на площади 900 кв. м, полностью ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"Объявлена полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

Возгорание локализовали в 12:16 мск, в 12:53 мск была объявлена ликвидация открытого горения. Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние здания. От МЧС России на месте пожара работали 9 единиц техники и 40 человек личного состава. 

Теги:
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