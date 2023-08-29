В поселке Адыгеи полностью ликвидировали пожар в гаражном комплексе

От МЧС России на месте пожара работали 9 единиц техники и 40 человек личного состава

МАЙКОП, 29 августа. /ТАСС/. Пожар в гаражном комплексе в поселке городского типа Яблоновский Республики Адыгея, произошедший на площади 900 кв. м, полностью ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"Объявлена полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

Возгорание локализовали в 12:16 мск, в 12:53 мск была объявлена ликвидация открытого горения. Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние здания. От МЧС России на месте пожара работали 9 единиц техники и 40 человек личного состава.