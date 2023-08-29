На Украине возбудили дело против участников приватизации аэропорта в Одессе

По версии следствия, "город полностью потерял любой контроль над указанным объектом и не получал от его деятельности никакой прибыли"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) возбудили уголовное дело против участников приватизации международного аэропорта Одессы в 2011 году. Об этом сообщила пресс-служба САП.

"29 августа 2023 года при процессуальном руководстве прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрении в завладении имущественным комплексом стратегического объекта - КП "Международный аэропорт "Одесса" и 2,5 млрд гривен ($68 млн) дохода от его деятельности пятью лицам, среди которых бывший одесский городской голова, его заместитель, руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью и два известных в регионе бизнесмена", - говорится в сообщении в телеграм-канале САП.

Аэропорт был фактически приватизирован решением Одесского горсовета, когда мэром был Алексей Костусев. По этому решению, четвертая доля в уставном капитале аэропорта передана городским властям, а 75% - ООО "Одесса аэропорт девелопмент", принадлежащему Борису Кауфману и Александру Грановскому. При этом, по версии следствия, "город полностью потерял любой контроль над указанным объектом и не получал от его деятельности никакой прибыли".