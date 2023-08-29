Суд назначил запрет определенных действий напавшему на журналистку Al Jazeera

Игорю Бердову запретили посещать места массового скопления граждан и увеселительные заведения с 22:00 до 06:00, общаться с потерпевшей и пользоваться интернетом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий мужчине, напавшему 24 августа на журналистку телеканала Al Jazeera в Невском районе города. Среди прочего подозреваемому запретили посещать по ночам бары и рестораны, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Невский районный суд города Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий Игорю Бердову, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои)", - говорится в сообщении.

На весь период предварительного следствия Бердову запретили посещать места массового скопления граждан и увеселительные заведения (в том числе бары, кафе и рестораны) с 22:00 до 06:00, общаться с потерпевшей и пользоваться интернетом.

По данным следствия, 24 августа около 23 часов Бердов находился у стихийного мемориала рядом с бизнес-центром "Морская столица" на Зольной улице, где ранее размещался офис "ЧВК Вагнер центра". Там же в это время выходила в эфир на арабском языке журналистка телеканала Al Jazeera Рания Дриди. На почве внезапной личной Бердов неприязни нанес женщине не менее одного удара ладонью в правую щеку.

О задержании мужчины стало известно в понедельник. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МВД, после происшествия злоумышленник уехал из Санкт-Петербурга в Петрозаводск, где и был задержан возле дома №12 по улице Попова. Подозреваемый признал вину, сообщил, что в момент преступления был сильно пьян, и принес извинения потерпевшей.