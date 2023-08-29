В центре Москвы у площади трех вокзалов загорелись склады

Идет интенсивное распространение огня

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Пожар охватил склады на Комсомольской площади в центре Москвы, площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, на место следует пожарный поезд.

К тушению привлечено более 70 человек, 27 единиц техники, в том числе пожарный поезд и поливомоечная техника.

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В МЧС добавили, что информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания составляет 600 кв. м. Огонь интенсивно распространяется.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС подтвердили, что происходит возгорание в одноэтажном складском здании. "Горящее здание эксплуатируемое", - добавил представитель экстренных служб.

Как сообщили в РЖД, пожар не влияет на движение поездов. На время ликвидации возгорания въезд и выезд на парковку Ленинградского вокзала будет осуществляться только со стороны Комсомольской площади, добавили в ведомстве.

В холдинге добавили, что со станции Ховрино уже прибыл пожарный поезд. Специальный железнодорожный поезд оснащен мощным оборудованием. В его состав включены цистерны, которые содержат 122 тонны воды и более 4 тонн пенообразователя.

По данным МЧС, пожар начался в 17:30. Здание неэксплуатируемое.