В Дагестане задержали подозреваемого в лжеминировании торгового центра

При обследовании здания и прилегающей территории подозрительных предметов не обнаружили

МАХАЧКАЛА, 29 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Дагестане задержали подозреваемого в заведомо ложном сообщении о минировании торгового центра в Махачкале. Об этом сообщает МВД Дагестана.

"Сотрудниками центра противодействия экстремизму МВД Дагестана задержан гражданин, подозреваемый в заведомо ложном сообщении о минировании торгового центра в Махачкале", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 23 июня 18-летний житель Алтайского края дважды звонил в МЧС России по Дагестану и сообщал о том, что он заложил взрывное устройство и готов уничтожить один из торговых центров в Махачкале. На место выезжали полицейские и сотрудники экстренных служб. В результате обследования здания и прилегающей территории никаких подозрительных предметов обнаружено не было.

"В ходе расследования подозреваемый был установлен и доставлен в отдел полиции. У следствия есть веские основания полагать, что задержанный причастен к ряду аналогичных правонарушений. Следственным управлением МВД по Республике Дагестан по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - добавили в МВД по республике.