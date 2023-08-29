Прокуратура сообщила, что пропавшую фигуристку видели в кафе в Москве

Речь идет об одном из заведений на Волоколамском шоссе

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Пропавшую в Москве 16-летнюю фигуристку видели во вторник в одном из городских кафе. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

"Сегодня около 13 часов несовершеннолетняя заходила в одно из кафе на Волоколамском шоссе", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что установление местонахождения девушки находится на контроле в прокуратуре Москвы.

Вечером 28 августа девушка, закончив тренировку, покинула один из спортивных комплексов, расположенных на Летной улице в Москве, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. После безвестного исчезновения фигуристки следователи возбудили дело об убийстве. К ее поискам подключился поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт". В экстренных службах сообщили ТАСС, что, предварительно, до исчезновения у девушки был конфликт с тренером.