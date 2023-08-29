СМИ: два индийских авиалайнера совершили посадки после остановки двигателей в полете

Речь идет о самолетах Airbus, летевших из Калькутты в Бангалор и из Модурая в Мумбаи

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 августа. /ТАСС/. Два двухдвигательных авиалайнера Airbus A321 индийской авиакомпании IndiGo с разницей в несколько часов совершили успешные посадки после того, как в полете из-за технических неисправностей на их борту прекратил работу один из двигателей.

Как сообщает газета The Times of India со ссылкой на Управление гражданской авиации Индии, экипаж самолета А321 при полете из Калькутты в Бангалор был вынужден отключить один из двигателей из-за нештатной работы. На одном работающем двигателе самолет совершил успешную посадку в пункте вылета. У другого лайнера того же типа, выполнявший рейс из Модурая в Мумбаи, двигатель заглох в полете, но ему удалось приземлиться в пункте назначения.

В начале этого года IndiGo на несколько месяцев приостановила полеты 40 своих самолетов А321 из-за необходимости замены двигателей производства британской корпорации Pratt & Whitney. Поставки двигателей были прерваны из-за разногласий в цене с производителем. Другая индийская авиакомпания - GoAir - по той же причине прекратила полеты более половины своего авиапарка с двигателями PW.

В результате на стоянке в Международном аэропорту имени Индиры Ганди в Нью-Дели скопились в ожидании ремонта двигателей сразу 52 лайнера компаний IndiGo и GoAir, что привело там к нехватке парковочных мест для приема самолетов с участниками предстоящего в индийской столице 9-10 сентября саммита G20. Чтобы освободить стоянку для лайнеров с лидерами "Большой двадцатки", компаниям было предложено отправить в рейсы часть своих самолетов из Нью-Дели, что они и сделали, несмотря на аварийное состояние их двигателей.