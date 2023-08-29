29 августа, 15:55

В Геленджике задержали мужчину, подозреваемого в поджоге сухой растительности

Огонь распространился на более чем 1,5 га

КРАСНОДАР, 29 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, по предварительной версии, устроившего пожар в микрорайоне Куприянова Щель в Геленджике, где огонь распространился на более чем 1,5 га. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"Устроившего пожар в Геленджикском районе задержала полиция. Предварительно установлено, 40-летний местный житель, находясь на территории своего домовладения в районе Бобруковой щели Геленджикского района, подготавливая электрокабеля к продаже, оголил провода, ввиду высокой пожароопасности спровоцировал возгорание земляной подстилки. В результате чего огонь распространился на лесной массив, в настоящее время площадь возгорания составляет более 1,5 га", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе МЧС России ТАСС сообщали о том, что огонь с сухой растительности по улице Речной в микрорайоне Куприянова Щель перекинулся на лесной массив, к тушению пожара привлечен вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством, а также более 50 человек, 20 единиц техники. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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