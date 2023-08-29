29 августа, 15:58,
обновлено 29 августа, 16:59

Открытое горение на складе в центре Москвы ликвидировали

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Информации о пострадавших не поступало

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в районе площади трех вокзалов в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе МЧС России подтвердили ТАСС эту информацию.

Информации о пострадавших не поступало.

© МЧС России

Пожар начался в 17:30. Локализовать его удалось на площадь 1,5 тыс. кв. м. К тушению привлекаются более 70 человек, почти 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд. В транспортной прокуратуре сообщили, что здание подлежало сносу. 

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© Информационное агентство ТАСС
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